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Иордания - Ирак

03.06.2012, Воскресенье, 21:00 мск Амман, стадион Амман Интернешнл Стэдиум Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия Иордания - Ирак
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Япония 8 5 2 1 16:5 +11 17
2. Австралия 8 3 4 1 12:7 +5 13
3. Иордания 8 3 1 4 7:16 -9 10
4. Оман 8 2 3 3 7:10 -3 9
5. Ирак 8 1 2 5 4:8 -4 5
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