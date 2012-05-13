Брюгге - Кортрейк

|Плей-офф, 2 тур
|8 апреля, воскресенье
|20:00
|Кортрейк
|3:1
|Брюгге
|26 тур
|19 февраля, воскресенье
|21:00
|Брюгге
|2:1
|Кортрейк
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|20:00
|Кортрейк
|2:1
|Брюгге
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Андерлехт
|10
|5
|3
|2
|16:8
|+8
|52
|2.
|Брюгге
|10
|5
|2
|3
|14:11
|+3
|48
|3.
|Генк
|10
|6
|0
|4
|19:19
|0
|41
|4.
|Гент
|10
|4
|0
|6
|16:16
|0
|40
|5.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|10:17
|-7
|35
|6.
|Кортрейк
|10
|3
|2
|5
|16:20
|-4
|34
|* - Стандард: начислено 26
Андерлехт: начислено 34
Брюгге: начислено 31
Генк: начислено 23
Генк: начислено 23
Гент: начислено 28
Вестерло: начислено 3
Кортрейк: начислено 23