Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Албания - Швейцария
Албания - Швейцария: обзор матча 11 октября 2013
Албания
11.10.2013, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
1 : 2
Завершен
Швейцария
88'
Х. Салихи (П)
47'
Д. Шакири
77'
М. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Швейцария
89'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Х. Сеферович
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Салихи
88'
87'
Желтая карточка
Д. Бенальо
Замена
А. Мехмети
️️️️
В. Рама
84'
80'
Желтая карточка
Ф. Шер
77'
ГОЛ! 0:2!
М. Ланг
68'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
В. Штокер
Замена
Я. Хика
️️️️
А. Абраши
63'
57'
Желтая карточка
С. фон Берген
Замена
О. Роши
️️️️
Ш. Гаши
55'
53'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Д. Шакири
Желтая карточка
Л. Цана
48'
47'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шакири
Пас отдал
Г. Джака
Желтая карточка
Ш. Гаши
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
5
Лорик Цана
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
0
Эрвин Булку
ЦЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
20
Эргис Каце
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
10
Вальдет Рама
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
8
Гекхан Инлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Албания
12
Оргес Шехи
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
0
Адмир Тели
ЦЗ
0
Ренато Арапи
ЦЗ
0
Арменд Даллку
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
10
Юрген Гясула
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
0
Агон Мехмети
ЦФ
19
Беким Балай
ЦФ
Швейцария
12
Марко Вельфли
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
20
Йохан Джуру
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Пайтим Касами
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
3-2-2-3
1
Бериша
7
Аголли
0
Булку
15
Маврай
2
Лила
5
Цана
20
Каце
22
Абраши
11
Гаши
18
Салихи
10
Рама
4-1-3-1-1
1
Бенальо
6
Ланг
5
фон Берген
22
Шер
13
Родригес
10
Джака
14
Штокер
11
Бехрами
8
Инлер
23
Шакири
9
Сеферович
22
Абраши
0
Хика
0
Хика
22
Абраши
11
Гаши
21
Роши
21
Роши
11
Гаши
10
Рама
0
Мехмети
0
Мехмети
10
Рама
14
Штокер
16
Фернандес
16
Фернандес
14
Штокер
9
Сеферович
15
Джемаили
15
Джемаили
9
Сеферович
23
Шакири
18
Мехмеди
18
Мехмеди
23
Шакири
Остались в запасе
Албания
Швейцария
10
Юрген Гясула
ЦП
0
Адмир Тели
ЦЗ
12
Оргес Шехи
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
0
Ренато Арапи
ЦЗ
0
Арменд Даллку
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
12
Марко Вельфли
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
20
Йохан Джуру
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Пайтим Касами
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Остались в запасе
10
Юрген Гясула
ЦП
0
Адмир Тели
ЦЗ
12
Оргес Шехи
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
0
Ренато Арапи
ЦЗ
0
Арменд Даллку
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
Остались в запасе
12
Марко Вельфли
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
20
Йохан Джуру
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Пайтим Касами
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Статистика матча Албания - Швейцария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Эйр Албания
Новости команд
Все
Албания
Швейцария
Лига наций: шансы Беларуси и Албании на победу в матче 6 тура
12:22
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
Вчера, 21:35
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Лига наций: шансы Албании и Финляндии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Лига наций: шансы Беларуси и Албании на победу в матче 6 тура
12:22
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Албании и Финляндии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Албания – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Албания – Сан-Марино: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
В Швейцарии объяснили отказ от участия в ЧМ U-15, где сыграет сборная России
22 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+