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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Норвегия - Албания
Норвегия - Албания: обзор матча 22 марта 2013
Норвегия
22.03.2013, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
0 : 1
Завершен
Албания
67'
Х. Салихи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Албания
90'
+2
Желтая карточка
А. Аголли
90'
Замена
Д. Цурри
️️️️
Х. Салихи
89'
Вторая желтая
А. Лила
85'
Желтая карточка
А. Лила
79'
Желтая карточка
Л. Цана
79'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
А. Даллку
75'
Замена
Э. Богдани
️️️️
Э. Цани
Замена
В. Бериша
️️️️
А. Содерлунд
75'
67'
ГОЛ! 0:1!
Х. Салихи
Пас отдал
Э. Булку
Замена
Д. Кинг
️️️️
Т. Эльюнусси
62'
Желтая карточка
В. Форрен
53'
43'
Желтая карточка
О. Роши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Бреде Хангеланд
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
11
Александер Содерлунд
ЦФ
9
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
5
Лорик Цана
ЦЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
0
Эрвин Булку
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
0
Арменд Даллку
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
10
Эдгар Цани
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Норвегия
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
0
Вадим Демидов
ЦЗ
0
Джонатан Парр
ЦЗ
0
Кристиан Гриндхейм
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
15
Магнус Эйкрем
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
0
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Албания
12
Оргес Шехи
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
0
Тефик Османи
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
11
Эмилиано Вила
ЦП
21
Армандо Ваюши
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
13
Сабиен Лилай
ЦП
14
Альбан Меха
ПП
15
Эрьон Богдани
ЦФ
10
Армандо Садику
ЦФ
3-2-3-2
1
Ярстейн
5
Хангеланд
6
Нордтвейт
21
Форрен
6
Риисе
2
Хогли
10
Эльюнусси
14
Йенссен
19
Хенриксен
9
Абделлауе
11
Содерлунд
3-2-2-2
1
Бериша
7
Аголли
2
Лила
0
Даллку
15
Маврай
0
Булку
8
Баша
21
Роши
18
Салихи
10
Цани
11
Содерлунд
14
Бериша
14
Бериша
11
Содерлунд
10
Эльюнусси
7
Кинг
7
Кинг
10
Эльюнусси
18
Салихи
6
Цурри
6
Цурри
18
Салихи
0
Даллку
4
Хюсай
4
Хюсай
0
Даллку
10
Цани
15
Богдани
15
Богдани
10
Цани
Остались в запасе
Норвегия
Албания
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
0
Вадим Демидов
ЦЗ
0
Джонатан Парр
ЦЗ
0
Кристиан Гриндхейм
ЦП
15
Магнус Эйкрем
АП
0
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
11
Эмилиано Вила
ЦП
21
Армандо Ваюши
ЦП
12
Оргес Шехи
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
0
Тефик Османи
ЦЗ
0
Ямир Хика
ЦП
13
Сабиен Лилай
ЦП
14
Альбан Меха
ПП
10
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
0
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
0
Вадим Демидов
ЦЗ
0
Джонатан Парр
ЦЗ
0
Кристиан Гриндхейм
ЦП
15
Магнус Эйкрем
АП
0
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Остались в запасе
11
Эмилиано Вила
ЦП
21
Армандо Ваюши
ЦП
12
Оргес Шехи
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
0
Тефик Османи
ЦЗ
0
Ямир Хика
ЦП
13
Сабиен Лилай
ЦП
14
Альбан Меха
ПП
10
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Норвегия - Албания
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Уллеваал
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