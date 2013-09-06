Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Турция - Андорра
Турция - Андорра: обзор матча 06 сентября 2013
Турция
06.09.2013, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
5 : 0
Завершен
Андорра
35'
У. Булут
39'
У. Булут
61'
Б. Йылмаз
68'
У. Булут
90+3'
А. Туран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Андорра
ГОЛ! 5:0!
А. Туран
90'
+3
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Г. Торе
82'
79'
Замена
К. Пеппе
️️️️
Х. Айяла
Замена
А. Потук
️️️️
Б. Йылмаз
78'
69'
Замена
Г. Риера
️️️️
С. Гомес
ГОЛ! 4:0!
У. Булут
68'
Замена
О. Шахан
️️️️
Н. Шахин
65'
64'
Желтая карточка
М. Валес
61'
Замена
М. Виейра
️️️️
И. Лоренцо
ГОЛ! 3:0!
Б. Йылмаз
61'
56'
Желтая карточка
Ф. Поль
41'
Желтая карточка
М. Сан Николас
ГОЛ! 2:0!
У. Булут
39'
ГОЛ! 1:0!
У. Булут
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Волкан Демирель
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
4
Омер Топрак
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
15
Мехмет Топал
ЦП
10
Арда Туран
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Турция
1
Толга Зенгин
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Айкут Демир
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
0
Салих Дурсун
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Алпер Потук
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
14
Огужан Озякуп
ЦП
0
Мустафа Пектемек
ЦФ
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
22
Давид Манейро
ЦЗ
8
Марсио Виейра
ЦП
14
Карлос Пеппе
ЦП
11
Серхи Морено
АП
9
Габриэль Риера
ЦФ
4-4-2
1
Демирель
18
Эркин
4
Топрак
2
Кайя
7
Генюл
15
Топал
7
Шахин
11
Торе
10
Туран
9
Булут
17
Йылмаз
3-2-4-1
13
Поль
15
Сан Николас
5
Эмили Гарсия
6
Лима
18
Айяла
2
Мартинес
19
Лоренцо
7
Пужоль
3
Валес
21
Гарсия
19
Гомес
11
Торе
10
Чалханоглу
10
Чалханоглу
11
Торе
17
Йылмаз
6
Потук
6
Потук
17
Йылмаз
7
Шахин
5
Шахан
5
Шахан
7
Шахин
19
Лоренцо
8
Виейра
8
Виейра
19
Лоренцо
18
Айяла
14
Пеппе
14
Пеппе
18
Айяла
19
Гомес
9
Риера
9
Риера
19
Гомес
Остались в запасе
Турция
Андорра
1
Толга Зенгин
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Айкут Демир
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
0
Салих Дурсун
ОП
14
Огужан Озякуп
ЦП
0
Мустафа Пектемек
ЦФ
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
1
Хосеп Гомес
ВР
22
Давид Манейро
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
1
Толга Зенгин
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Айкут Демир
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
0
Салих Дурсун
ОП
14
Огужан Озякуп
ЦП
0
Мустафа Пектемек
ЦФ
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
1
Хосеп Гомес
ВР
22
Давид Манейро
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Турция - Андорра
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
- : -
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Информация о матче
Главный судья:
Свен Биндельс
Стадион:
Кадир Хас
Новости команд
Все
Турция
Андорра
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
12:29
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
Вчера, 21:35
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Франции и Турции на победу в матче 6 тура
12:29
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Турции и Бельгии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Сборная России U15 вышла в 1/16 финала чемпионата мира
27 октября
3
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
12 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Мальта – Андорра: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Литва – Андорра: кто победит в товарищеском матче 2026 года
29 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+