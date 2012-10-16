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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Венгрия - Турция
Венгрия - Турция: обзор матча 16 октября 2012
Венгрия
16.10.2012, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
3 : 1
Завершен
Турция
32'
В. Коман
50'
А. Салаи
58'
З. Гера (П)
23'
М. Эрдинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Турция
90'
+3
Желтая карточка
О. Топрак
Желтая карточка
З. Гера
86'
Замена
А. Пинтер
️️️️
Т. Хайнал
78'
75'
Замена
У. Булут
️️️️
Д. Эркин
Замена
Т. Колтаи
️️️️
В. Коман
73'
64'
Замена
С. Сарарер
️️️️
М. Экичи
61'
Желтая карточка
Э. Коркмаз
ГОЛ с пенальти! 3:1!
З. Гера
58'
57'
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
Желтая карточка
М. Паткаи
52'
ГОЛ! 2:1!
А. Салаи
Пас отдал
Т. Кадар
50'
46'
Замена
А. Йилмаз
️️️️
Т. Торун
Замена
М. Паткаи
️️️️
А. Элек
46'
ГОЛ! 1:1!
В. Коман
32'
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Эрдинг
Пас отдал
Д. Эркин
Желтая карточка
А. Элек
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
17
Норберт Месарош
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
8
Йожеф Варга
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Владимир Коман
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
10
Золтан Гера
АП
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Турция
1
Волкан Демирель
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Омер Топрак
ЦЗ
7
Нури Шахин
ЦП
18
Мехмет Экичи
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Тунай Торун
ПВ
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Венгрия
22
Балаж Медьери
ВР
1
Габор Кирай
ВР
13
Акош Такаш
ЦЗ
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ОП
0
Тамаш Колтаи
ЦП
15
Мате Паткаи
ЦП
0
Петер Сакай
ПП
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
8
Имре Сабич
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
0
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
15
Бекир Иртегюн
ПЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
9
Серкан Куртулуш
ОП
16
Чем Карачан
ЦП
21
Эмре Чолак
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
4-4-1-1
22
Богдан
21
Корчмар
4
Кадар
0
Ванчак
17
Месарош
8
Варга
9
Коман
6
Элек
15
Хайнал
10
Гера
9
Салаи
4-4-1-1
1
Демирель
4
Коркмаз
3
Али Калдырым
4
Топрак
18
Эркин
6
Алтынтоп
18
Экичи
0
Белезоглу
7
Шахин
11
Торун
0
Эрдинг
9
Коман
0
Колтаи
0
Колтаи
9
Коман
15
Хайнал
16
Пинтер
16
Пинтер
15
Хайнал
6
Элек
15
Паткаи
15
Паткаи
6
Элек
18
Экичи
23
Сарарер
23
Сарарер
18
Экичи
18
Эркин
9
Булут
9
Булут
18
Эркин
11
Торун
17
Йилмаз
17
Йилмаз
11
Торун
Остались в запасе
Венгрия
Турция
13
Акош Такаш
ЦЗ
22
Балаж Медьери
ВР
1
Габор Кирай
ВР
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
0
Петер Сакай
ПП
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
8
Имре Сабич
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
1
Мерт Гюнок
ВР
0
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
15
Бекир Иртегюн
ПЗ
9
Серкан Куртулуш
ОП
16
Чем Карачан
ЦП
21
Эмре Чолак
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
13
Акош Такаш
ЦЗ
22
Балаж Медьери
ВР
1
Габор Кирай
ВР
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
0
Петер Сакай
ПП
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
8
Имре Сабич
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Остались в запасе
1
Мерт Гюнок
ВР
0
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
15
Бекир Иртегюн
ПЗ
9
Серкан Куртулуш
ОП
16
Чем Карачан
ЦП
21
Эмре Чолак
ЦП
Главный тренер
Шандор Эгервари
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Венгрия - Турция
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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