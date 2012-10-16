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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Австрия - Казахстан
Австрия - Казахстан: обзор матча 16 октября 2012
Австрия
16.10.2012, вторник, 22:35
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
4 : 0
Завершен
Казахстан
24'
М. Янко
63'
М. Янко
71'
Д. Алаба
90+3'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Казахстан
ГОЛ! 4:0!
М. Харник
Пас отдал
М. Арнаутович
90'
+3
Желтая карточка
В. Кавлак
88'
83'
Замена
М. Хайруллин
️️️️
А. Нургалиев
Желтая карточка
М. Харник
82'
Замена
Я. Яншер
️️️️
Д. Алаба
81'
Замена
К. Ляйтгеб
️️️️
М. Янко
81'
80'
Желтая карточка
А. Нургалиев
74'
Замена
М. Гурман
️️️️
В. Дмитренко
ГОЛ! 3:0!
Д. Алаба
71'
70'
Замена
Б. Исламхан
️️️️
М. Шахметов
ГОЛ! 2:0!
М. Янко
Пас отдал
Д. Алаба
63'
Замена
А. Драгович
️️️️
С. Предль
59'
56'
Желтая карточка
А. Богданов
ГОЛ! 1:0!
М. Янко
Пас отдал
Д. Алаба
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
0
Вели Кавлак
ЦП
10
Златко Юнузович
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Казахстан
22
Андрей Сидельников
ВР
2
Александр Киров
ЛЗ
0
Сергей Гридин
ЦЗ
0
Мухтар Мухтаров
ЦЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
6
Кайрат Нурдаулетов
ОП
14
Марат Шахметов
ЦП
19
Анатолий Богданов
ЦП
14
Азат Нургалиев
ЦП
0
Валерий Коробкин
ЦП
7
Улан Конысбаев
ПП
Австрия
0
Кристиан Гратцей
ВР
12
Лукас Кенигсхофер
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
3
Франц Шимер
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Андреас Иваншиц
ЦП
22
Якоб Яншер
ЦП
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Казахстан
12
Антон Цирин
ВР
22
Владимир Логиновский
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
3
Марк Гурман
ЦЗ
10
Марат Хайруллин
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
17
Дауренбек Тажимбетов
ЦФ
3-2-2-3
1
Альмер
4
Погатец
17
Кляйн
8
Алаба
5
Фукс
15
Предль
0
Кавлак
10
Юнузович
11
Харник
7
Арнаутович
21
Янко
4-1-5
22
Сидельников
0
Гридин
0
Мухтаров
0
Дмитренко
2
Киров
6
Нурдаулетов
7
Конысбаев
19
Богданов
14
Нургалиев
0
Коробкин
14
Шахметов
15
Предль
3
Драгович
3
Драгович
15
Предль
8
Алаба
22
Яншер
22
Яншер
8
Алаба
21
Янко
18
Ляйтгеб
18
Ляйтгеб
21
Янко
0
Дмитренко
3
Гурман
3
Гурман
0
Дмитренко
14
Нургалиев
10
Хайруллин
10
Хайруллин
14
Нургалиев
14
Шахметов
9
Исламхан
9
Исламхан
14
Шахметов
Остались в запасе
Австрия
Казахстан
0
Кристиан Гратцей
ВР
12
Лукас Кенигсхофер
ВР
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
3
Франц Шимер
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Андреас Иваншиц
ЦП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
12
Антон Цирин
ВР
17
Дауренбек Тажимбетов
ЦФ
22
Владимир Логиновский
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
Остались в запасе
0
Кристиан Гратцей
ВР
12
Лукас Кенигсхофер
ВР
13
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
3
Франц Шимер
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Андреас Иваншиц
ЦП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Остались в запасе
12
Антон Цирин
ВР
17
Дауренбек Тажимбетов
ЦФ
22
Владимир Логиновский
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Австрия - Казахстан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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