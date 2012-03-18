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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ливерпуль - Сток Сити
Ливерпуль - Сток Сити: обзор матча 18 марта 2012
Ливерпуль
18.03.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ливерпуль - Сток Сити
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