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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вест Бромвич - Норвич Сити
Вест Бромвич - Норвич Сити: обзор матча 28 января 2012
Вест Бромвич
28.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вест Бромвич - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Портсмут
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