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Расписание матчей
Англия. Кубок
Стивенидж - Ноттс Каунти
Стивенидж - Ноттс Каунти: обзор матча 28 января 2012
Стивенидж
28.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Ноттс Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Стивенидж - Ноттс Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
- : -
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
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24.10.2026
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3 : 0
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10.10.2026
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- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
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2 : 0
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Англия. Первая лига, 11 тур
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2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 10 тур
Ноттс Каунти
1 : 2
10.10.2026
Оксфорд
Информация о матче
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Стивенидж
Ноттс Каунти
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
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2
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2018.01.27 19:52
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
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