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Кр. Советов (мол) - Ахмат (мол)

12.05.2012, Суббота, 16:00 мск Самара, стадион ЦСК ВВС Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 14 тур Кр. Советов (мол) - Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 1 тур
18 ноября, пятница 14:00 Ахмат (мол) 2:2 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
30 тур
29 октября, суббота 14:00 Кр. Советов (мол) 1:3 Ахмат (мол)
14 тур
17 июня, пятница 17:00 Ахмат (мол) 2:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
18 тур
20 августа, пятница 17:00 Кр. Советов (мол) 2:0 Ахмат (мол)
4 тур
3 апреля, суббота 16:00 Ахмат (мол) 0:4 Кр. Советов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
26 тур
23 октября, пятница 14:00 Кр. Советов (мол) 2:0 Ахмат (мол)
12 тур
12 июня, пятница 17:00 Ахмат (мол) 1:0 Кр. Советов (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч (мол) 14 8 2 4 21:21 0 26
2. Ростов (мол) 14 7 3 4 19:13 +6 24
3. Ахмат (мол) 14 6 4 4 25:20 +5 22
4. Кр. Советов (мол) 14 6 3 5 24:17 +7 21
5. Амкар (мол) 14 5 5 4 22:15 +7 20
6. Краснодар (мол) 14 4 5 5 18:22 -4 17
7. Томь (мол) 14 5 1 8 16:24 -8 16
8. 14 2 3 9 19:32 -13 9
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