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Томь (мол) - Ростов (мол)

12.05.2012, Суббота, 15:00 мск Томск, стадион Темп Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 14 тур Томь (мол) - Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 1 тур
19 ноября, суббота 14:00 Ростов (мол) 2:1 Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
30 тур
4 ноября, пятница 14:00 Ростов (мол) 0:2 Томь (мол)
15 тур
21 июня, вторник 16:00 Томь (мол) 3:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 08:00 Томь (мол) 3:1 Ростов (мол)
1 тур
12 марта, пятница 15:30 Ростов (мол) 0:0 Томь (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
29 тур
20 ноября, пятница 10:00 Томь (мол) 3:0 Ростов (мол)
15 тур
24 июля, пятница 18:00 Ростов (мол) 0:0 Томь (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч (мол) 14 8 2 4 21:21 0 26
2. Ростов (мол) 14 7 3 4 19:13 +6 24
3. Ахмат (мол) 14 6 4 4 25:20 +5 22
4. Кр. Советов (мол) 14 6 3 5 24:17 +7 21
5. Амкар (мол) 14 5 5 4 22:15 +7 20
6. Краснодар (мол) 14 4 5 5 18:22 -4 17
7. Томь (мол) 14 5 1 8 16:24 -8 16
8. 14 2 3 9 19:32 -13 9
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