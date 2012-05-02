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Кр. Советов (мол) - Томь (мол)

02.05.2012, Среда, 16:00 мск Самара, стадион Металлург Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 12 тур Кр. Советов (мол) - Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 6 тур
23 марта, пятница 13:00 Томь (мол) 3:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 16:00 Кр. Советов (мол) 0:2 Томь (мол)
8 тур
6 мая, пятница 15:00 Томь (мол) 0:2 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
17 тур
13 августа, пятница 15:00 Томь (мол) 0:3 Кр. Советов (мол)
3 тур
26 марта, пятница 15:00 Кр. Советов (мол) 1:1 Томь (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
30 тур
28 ноября, суббота 12:30 Кр. Советов (мол) 5:0 Томь (мол)
1 тур
14 марта, суббота 11:00 Томь (мол) 2:0 Кр. Советов (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч (мол) 14 8 2 4 21:21 0 26
2. Ростов (мол) 14 7 3 4 19:13 +6 24
3. Ахмат (мол) 14 6 4 4 25:20 +5 22
4. Кр. Советов (мол) 14 6 3 5 24:17 +7 21
5. Амкар (мол) 14 5 5 4 22:15 +7 20
6. Краснодар (мол) 14 4 5 5 18:22 -4 17
7. Томь (мол) 14 5 1 8 16:24 -8 16
8. 14 2 3 9 19:32 -13 9
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