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Ахмат (мол) - Краснодар (мол)

21.04.2012, Суббота, 14:00 мск Грозный, стадион им. С.Билимханова Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 10 тур Ахмат (мол) - Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 4 тур
9 марта, пятница 15:00 Краснодар (мол) 2:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
30 тур
4 ноября, пятница 14:00 Ахмат (мол) 0:3 Краснодар (мол)
15 тур
21 июня, вторник 18:00 Краснодар (мол) 3:2 Ахмат (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч (мол) 14 8 2 4 21:21 0 26
2. Ростов (мол) 14 7 3 4 19:13 +6 24
3. Ахмат (мол) 14 6 4 4 25:20 +5 22
4. Кр. Советов (мол) 14 6 3 5 24:17 +7 21
5. Амкар (мол) 14 5 5 4 22:15 +7 20
6. Краснодар (мол) 14 4 5 5 18:22 -4 17
7. Томь (мол) 14 5 1 8 16:24 -8 16
8. 14 2 3 9 19:32 -13 9
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