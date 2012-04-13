Введите ваш ник на сайте

Академия Кубань - Локомотив (мол)

13.04.2012, Пятница, 14:30 мск Краснодар, стадион Труд Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 9 тур Академия Кубань - Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 3 тур
2 марта, пятница 14:00 Локомотив (мол) 1:0 Академия Кубань
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
22 тур
27 августа, суббота 18:00 Академия Кубань 3:1 Локомотив (мол)
7 тур
29 апреля, пятница 14:00 Локомотив (мол) 2:0 Академия Кубань
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
20 тур
28 августа, пятница 16:00 Локомотив (мол) 5:0 Академия Кубань
6 тур
25 апреля, суббота 14:00 Академия Кубань 0:0 Локомотив (мол)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 14 10 2 2 34:11 +23 32
2. Спартак М (мол) 14 7 5 2 22:12 +10 26
3. ЦСКА (мол) 14 6 3 5 18:19 -1 21
4. Зенит (мол) 14 5 5 4 16:17 -1 20
5. Рубин (мол) 14 4 5 5 16:17 -1 17
6. Локомотив (мол) 14 4 2 8 13:25 -12 14
7. Анжи (мол) 14 3 3 8 13:22 -9 12
8. Академия Кубань 14 2 5 7 10:19 -9 11
...
  • Читайте нас: 