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Амкар (мол) - Ахмат (мол)

01.04.2012, Воскресенье, 10:00 мск Пермь, стадион Спортивный комплекс "Амкар" Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 7 тур Амкар (мол) - Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
28 тур
21 октября, пятница 16:00 Ахмат (мол) 1:2 Амкар (мол)
13 тур
13 июня, понедельник 14:00 Амкар (мол) 1:0 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
27 тур
5 ноября, пятница 15:30 Амкар (мол) 3:1 Ахмат (мол)
13 тур
17 июля, суббота 17:00 Ахмат (мол) 1:1 Амкар (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
22 тур
19 сентября, суббота 13:30 Амкар (мол) 2:1 Ахмат (мол)
8 тур
9 мая, суббота 16:00 Ахмат (мол) 4:1 Амкар (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч (мол) 14 8 2 4 21:21 0 26
2. Ростов (мол) 14 7 3 4 19:13 +6 24
3. Ахмат (мол) 14 6 4 4 25:20 +5 22
4. Кр. Советов (мол) 14 6 3 5 24:17 +7 21
5. Амкар (мол) 14 5 5 4 22:15 +7 20
6. Краснодар (мол) 14 4 5 5 18:22 -4 17
7. Томь (мол) 14 5 1 8 16:24 -8 16
8. 14 2 3 9 19:32 -13 9
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