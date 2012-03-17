Введите ваш ник на сайте

Амкар (мол) - Томь (мол)

17.03.2012, Суббота, 15:00 мск Пермь, стадион Спортивный комплекс "Амкар" Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 5 тур Амкар (мол) - Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
22 тур
26 августа, пятница 14:00 Томь (мол) 1:0 Амкар (мол)
7 тур
30 апреля, суббота 15:00 Амкар (мол) 1:2 Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
26 тур
30 октября, суббота 12:00 Томь (мол) 0:1 Амкар (мол)
12 тур
9 июля, пятница 14:00 Амкар (мол) 2:0 Томь (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
26 тур
24 октября, суббота 15:30 Амкар (мол) 4:1 Томь (мол)
12 тур
13 июня, суббота 14:00 Томь (мол) 2:0 Амкар (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч (мол) 14 8 2 4 21:21 0 26
2. Ростов (мол) 14 7 3 4 19:13 +6 24
3. Ахмат (мол) 14 6 4 4 25:20 +5 22
4. Кр. Советов (мол) 14 6 3 5 24:17 +7 21
5. Амкар (мол) 14 5 5 4 22:15 +7 20
6. Краснодар (мол) 14 4 5 5 18:22 -4 17
7. Томь (мол) 14 5 1 8 16:24 -8 16
8. 14 2 3 9 19:32 -13 9
...
  • Читайте нас: 