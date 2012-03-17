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Локомотив (мол) - Анжи (мол)

17.03.2012, Суббота, 14:00 мск Москва, стадион Сапсан Арена Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 5 тур Локомотив (мол) - Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
26 тур
1 октября, суббота 19:00 Анжи (мол) 2:0 Локомотив (мол)
11 тур
26 мая, четверг 14:00 Локомотив (мол) 2:2 Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
26 тур
29 октября, пятница 16:30 Локомотив (мол) 3:0 Анжи (мол)
12 тур
9 июля, пятница 18:00 Анжи (мол) 0:1 Локомотив (мол)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 14 10 2 2 34:11 +23 32
2. Спартак М (мол) 14 7 5 2 22:12 +10 26
3. ЦСКА (мол) 14 6 3 5 18:19 -1 21
4. Зенит (мол) 14 5 5 4 16:17 -1 20
5. Рубин (мол) 14 4 5 5 16:17 -1 17
6. Локомотив (мол) 14 4 2 8 13:25 -12 14
7. Анжи (мол) 14 3 3 8 13:22 -9 12
8. Академия Кубань 14 2 5 7 10:19 -9 11
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