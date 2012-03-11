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Спартак Нч (мол) - Амкар (мол)

11.03.2012, Воскресенье, 15:00 мск Прохладный, стадион Центральный Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 4 тур Спартак Нч (мол) - Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
30 тур
5 ноября, суббота 14:00 Спартак Нч (мол) 2:0 Амкар (мол)
15 тур
21 июня, вторник 14:00 Амкар (мол) 2:1 Спартак Нч (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
29 тур
19 ноября, пятница 16:30 Амкар (мол) 3:0 Спартак Нч (мол)
15 тур
29 июля, четверг 18:00 Спартак Нч (мол) 1:2 Амкар (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
20 тур
30 августа, воскресенье 14:00 Амкар (мол) 2:1 Спартак Нч (мол)
6 тур
25 апреля, суббота 14:00 Спартак Нч (мол) 0:1 Амкар (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч (мол) 14 8 2 4 21:21 0 26
2. Ростов (мол) 14 7 3 4 19:13 +6 24
3. Ахмат (мол) 14 6 4 4 25:20 +5 22
4. Кр. Советов (мол) 14 6 3 5 24:17 +7 21
5. Амкар (мол) 14 5 5 4 22:15 +7 20
6. Краснодар (мол) 14 4 5 5 18:22 -4 17
7. Томь (мол) 14 5 1 8 16:24 -8 16
8. 14 2 3 9 19:32 -13 9
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