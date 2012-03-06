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Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)

06.03.2012, Вторник, 12:00 мск Пермь, стадион Спортивный комплекс "Амкар" Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 3 тур Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
18 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Кр. Советов (мол) 1:2 Амкар (мол)
3 тур
1 апреля, пятница 15:30 Амкар (мол) 2:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
21 тур
17 сентября, пятница 13:00 Амкар (мол) 3:2 Кр. Советов (мол)
7 тур
25 апреля, воскресенье 15:00 Кр. Советов (мол) 1:3 Амкар (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
16 тур
1 августа, суббота 13:00 Амкар (мол) 1:1 Кр. Советов (мол)
2 тур
20 марта, пятница 15:00 Кр. Советов (мол) 0:1 Амкар (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак Нч (мол) 14 8 2 4 21:21 0 26
2. Ростов (мол) 14 7 3 4 19:13 +6 24
3. Ахмат (мол) 14 6 4 4 25:20 +5 22
4. Кр. Советов (мол) 14 6 3 5 24:17 +7 21
5. Амкар (мол) 14 5 5 4 22:15 +7 20
6. Краснодар (мол) 14 4 5 5 18:22 -4 17
7. Томь (мол) 14 5 1 8 16:24 -8 16
8. 14 2 3 9 19:32 -13 9
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