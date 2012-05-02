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Факел - Черноморец

02.05.2012, Среда, 18:30 мск Воронеж, стадион Центральный Россия. ФНЛ, 45 тур Факел - Черноморец
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 24 тур
29 августа, понедельник 19:30 Факел 1:0 Черноморец
Второй этап, 5 тур
25 апреля, понедельник 00:00 Черноморец 1:0 Факел
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Черноморец 1:0 Факел
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Факел 0:1 Черноморец
Чемпионат России 2000
27 тур
14 октября, суббота 00:00 Факел 2:2 Черноморец
13 тур
18 июня, воскресенье 00:00 Черноморец 3:1 Факел
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Факел 0:0 Черноморец
15 тур
25 июня, среда 00:00 Черноморец 3:0 Факел
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 48 19 10 19 53:46 +7 67
2. Енисей 48 17 15 16 53:53 0 66
3. СКА-Хабаровск 48 16 14 18 57:66 -9 62
4. Торпедо Вл 48 17 10 21 62:73 -11 61
5. Химки 48 16 11 21 54:74 -20 59
6. Волгарь 48 15 14 19 44:57 -13 59
7. Балтика 48 14 17 17 42:54 -12 59
8. Оренбург 48 14 17 17 54:52 +2 59
9. Луч 48 11 21 16 37:39 -2 54
10. Черноморец Нв 48 14 10 24 40:45 -5 52
11. Факел 48 9 13 26 34:59 -25 40
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