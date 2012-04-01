Факел - Енисей

|Второй этап, 38 тур
|7 ноября, понедельник
|13:00
|Енисей
|1:1
|Факел
|Второй этап, 18 тур
|27 июня, понедельник
|19:00
|Факел
|1:2
|Енисей
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|КАМАЗ
|48
|19
|10
|19
|53:46
|+7
|67
|2.
|Енисей
|48
|17
|15
|16
|53:53
|0
|66
|3.
|СКА-Хабаровск
|48
|16
|14
|18
|57:66
|-9
|62
|4.
|Торпедо Вл
|48
|17
|10
|21
|62:73
|-11
|61
|5.
|Химки
|48
|16
|11
|21
|54:74
|-20
|59
|6.
|Волгарь
|48
|15
|14
|19
|44:57
|-13
|59
|7.
|Балтика
|48
|14
|17
|17
|42:54
|-12
|59
|8.
|Оренбург
|48
|14
|17
|17
|54:52
|+2
|59
|9.
|Луч
|48
|11
|21
|16
|37:39
|-2
|54
|10.
|Черноморец Нв
|48
|14
|10
|24
|40:45
|-5
|52
|11.
|Факел
|48
|9
|13
|26
|34:59
|-25
|40