Шинник - Сибирь

|Второй этап, 45 тур
|11 апреля, среда
|15:45
|Сибирь
|1:1
|Шинник
|Второй этап, 32 тур
|6 октября, четверг
|19:00
|Шинник
|3:3
|Сибирь
|Второй этап, 12 тур
|28 мая, суббота
|16:00
|Сибирь
|1:0
|Шинник
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мордовия
|52
|29
|13
|10
|91:56
|+35
|100
|2.
|52
|28
|13
|11
|66:39
|+27
|97
|3.
|52
|29
|7
|16
|76:58
|+18
|94
|4.
|Шинник
|52
|25
|10
|17
|70:56
|+14
|85
|5.
|Динамо Бр
|52
|22
|12
|18
|62:57
|+5
|78
|6.
|Урал
|52
|19
|21
|12
|71:52
|+19
|78
|7.
|Сибирь
|52
|19
|19
|14
|76:57
|+19
|76
|8.
|Торпедо М
|52
|17
|17
|18
|63:53
|+10
|68