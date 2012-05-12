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Шинник - Сибирь

12.05.2012, Суббота, 18:00 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ, 52 тур Шинник - Сибирь
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа A
Второй этап, 45 тур
11 апреля, среда 15:45 Сибирь 1:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 32 тур
6 октября, четверг 19:00 Шинник 3:3 Сибирь
Второй этап, 12 тур
28 мая, суббота 16:00 Сибирь 1:0 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
30 тур
11 сентября, пятница 17:00 Сибирь 1:0 Шинник
10 тур
14 мая, четверг 18:30 Шинник 3:1 Сибирь
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 52 29 13 10 91:56 +35 100
2. 52 28 13 11 66:39 +27 97
3. 52 29 7 16 76:58 +18 94
4. Шинник 52 25 10 17 70:56 +14 85
5. Динамо Бр 52 22 12 18 62:57 +5 78
6. Урал 52 19 21 12 71:52 +19 78
7. Сибирь 52 19 19 14 76:57 +19 76
8. Торпедо М 52 17 17 18 63:53 +10 68
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