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Сибирь - Торпедо

08.05.2012, Вторник, 16:00 мск Новосибирск, стадион Спартак Россия. ФНЛ, 51 тур Сибирь - Торпедо
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа A
Второй этап, 44 тур
4 апреля, среда 19:00 Торпедо 1:1 Сибирь
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 20 тур
9 августа, вторник 20:00 Торпедо 1:1 Сибирь
Второй этап, 1 тур
4 апреля, понедельник 16:00 Сибирь 2:0 Торпедо
Россия. Первый дивизион 2008
24 тур
29 июля, вторник 16:00 Сибирь 1:1 Торпедо
4 тур
9 апреля, среда 19:00 Торпедо 1:4 Сибирь
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 52 29 13 10 91:56 +35 100
2. 52 28 13 11 66:39 +27 97
3. 52 29 7 16 76:58 +18 94
4. Шинник 52 25 10 17 70:56 +14 85
5. Динамо Бр 52 22 12 18 62:57 +5 78
6. Урал 52 19 21 12 71:52 +19 78
7. Сибирь 52 19 19 14 76:57 +19 76
8. Торпедо М 52 17 17 18 63:53 +10 68
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