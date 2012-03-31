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Торпедо - Шинник

31.03.2012, Суббота, 13:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Россия. ФНЛ, 43 тур Торпедо - Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 23 тур
22 августа, понедельник 18:30 Шинник 0:4 Торпедо
Второй этап, 4 тур
18 апреля, понедельник 19:00 Торпедо 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
25 ноября, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Шинник
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Шинник 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
1 октября, суббота 16:00 Шинник 1:3 Торпедо
10 тур
28 мая, суббота 17:00 Торпедо 0:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Шинник 3:1 Торпедо
11 тур
15 мая, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2003
22 тур
24 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Шинник
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Шинник 1:1 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
10 августа, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Шинник
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Шинник 2:1 Торпедо
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Шинник 1:0 Торпедо
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Шинник
Чемпионат России 1998
16 тур
15 июля, среда 00:00 Торпедо 0:1 Шинник
1 тур
28 марта, суббота 00:00 Шинник 1:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
18 тур
16 июля, среда 00:00 Торпедо 1:2 Шинник
1 тур
17 марта, понедельник 00:00 Шинник 1:3 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
2 июля, четверг 00:00 Торпедо 1:0 Шинник
Первый этап, 3 тур
8 апреля, среда 00:00 Шинник 0:2 Торпедо
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 52 29 13 10 91:56 +35 100
2. 52 28 13 11 66:39 +27 97
3. 52 29 7 16 76:58 +18 94
4. Шинник 52 25 10 17 70:56 +14 85
5. Динамо Бр 52 22 12 18 62:57 +5 78
6. Урал 52 19 21 12 71:52 +19 78
7. Сибирь 52 19 19 14 76:57 +19 76
8. Торпедо М 52 17 17 18 63:53 +10 68
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