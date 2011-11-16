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Расписание матчей
Коста-Рика - Испания
Коста-Рика - Испания: обзор матча 16 ноября 2011
Коста-Рика
16.11.2011, среда, 01:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Испания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Коста-Рика - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 2
27.03.2026
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Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
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