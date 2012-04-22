Локомотив - Рубин

|1/4 финала
|21 марта, среда
|18:30
|Рубин
|4:0
|Локомотив
|25 тур
|25 сентября, воскресенье
|18:30
|Локомотив
|1:1
|Рубин
|10 тур
|20 мая, пятница
|20:30
|Рубин
|0:0
|Локомотив
|30 тур
|28 ноября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|0:0
|Рубин
|1 тур
|14 марта, воскресенье
|14:00
|Рубин
|2:0
|Локомотив
|24 тур
|4 октября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|2:1
|Рубин
|10 тур
|23 мая, суббота
|19:00
|Рубин
|2:0
|Локомотив
|30 тур
|22 ноября, суббота
|14:00
|Рубин
|1:2
|Локомотив
|1 тур
|16 марта, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|0:1
|Рубин
|21 тур
|2 октября, понедельник
|00:00
|Рубин
|2:4
|Локомотив
|6 тур
|23 апреля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|4:4
|Рубин
|19 тур
|6 августа, суббота
|14:00
|Рубин
|3:1
|Локомотив
|4 тур
|9 апреля, суббота
|18:00
|Локомотив
|1:0
|Рубин
|27 тур
|24 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Рубин
|4 тур
|3 апреля, суббота
|00:00
|Рубин
|0:0
|Локомотив
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|44
|24
|16
|4
|85:40
|+45
|88
|2.
|Спартак М
|44
|21
|12
|11
|68:48
|+20
|75
|3.
|ЦСКА
|44
|19
|16
|9
|72:47
|+25
|73
|4.
|Динамо М
|44
|20
|12
|12
|66:50
|+16
|72
|5.
|Анжи
|44
|19
|13
|12
|54:42
|+12
|70
|6.
|Рубин
|44
|17
|17
|10
|55:41
|+14
|68
|7.
|Локомотив
|44
|18
|12
|14
|59:48
|+11
|66
|8.
|Кубань (ЛФЛ)
|44
|15
|16
|13
|50:45
|+5
|61