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Судьи
Главный судья:
Станислав Сухина (Малаховка, Московская область)
Помощники:
Николай Богач (Люберцы), Игорь Демешко (Химки)

Кубань (ЛФЛ) - Локомотив

14.04.2012, Суббота, 16:15 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:00 (прямая) Россия. Премьер-лига, 39 тур Кубань (ЛФЛ) - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
33 тур
3 марта, суббота 18:30 Локомотив 2:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
22 тур
28 августа, воскресенье 21:00 Кубань (ЛФЛ) 0:1 Локомотив
7 тур
30 апреля, суббота 18:30 Локомотив 2:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
29 августа, суббота 19:00 Локомотив 4:1 Кубань (ЛФЛ)
6 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
30 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 Локомотив 2:3 Кубань (ЛФЛ)
1 тур
11 марта, воскресенье 17:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Кубань (ЛФЛ) 2:1 Локомотив
10 тур
8 мая, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Кубань (ЛФЛ)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 44 24 16 4 85:40 +45 88
2. Спартак М 44 21 12 11 68:48 +20 75
3. ЦСКА 44 19 16 9 72:47 +25 73
4. Динамо М 44 20 12 12 66:50 +16 72
5. Анжи 44 19 13 12 54:42 +12 70
6. Рубин 44 17 17 10 55:41 +14 68
7. Локомотив 44 18 12 14 59:48 +11 66
8. Кубань (ЛФЛ) 44 15 16 13 50:45 +5 61
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