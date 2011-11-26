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Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Помощники:
Лапидус И.В. (Элиста) Малородов А.В. (Саратов)

Рубин - Динамо

26.11.2011, Суббота, 18:30 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая) Россия. Премьер-лига, 32 тур Рубин - Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
28 тур
24 октября, понедельник 20:00 Динамо 0:2 Рубин
13 тур
14 июня, вторник 21:00 Рубин 3:0 Динамо
Россия. Премьер-Лига 2010
28 тур
13 ноября, суббота 19:00 Динамо 2:2 Рубин
14 тур
24 июля, суббота 21:00 Рубин 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 18:15 Динамо 0:3 Рубин
5 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Рубин 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2008
21 тур
14 сентября, воскресенье 16:00 Рубин 1:0 Динамо
7 тур
25 апреля, пятница 19:00 Динамо 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Динамо 0:1 Рубин
15 тур
1 июля, воскресенье 19:00 Рубин 2:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Рубин 0:1 Динамо
11 тур
19 июля, среда 00:00 Динамо 2:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Рубин
7 тур
30 апреля, суббота 16:00 Рубин 2:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
24 тур
25 сентября, суббота 00:00 Рубин 2:2 Динамо
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
9 августа, суббота 00:00 Рубин 2:1 Динамо
9 тур
18 мая, воскресенье 00:00 Динамо 0:0 Рубин
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 44 24 16 4 85:40 +45 88
2. Спартак М 44 21 12 11 68:48 +20 75
3. ЦСКА 44 19 16 9 72:47 +25 73
4. Динамо М 44 20 12 12 66:50 +16 72
5. Анжи 44 19 13 12 54:42 +12 70
6. Рубин 44 17 17 10 55:41 +14 68
7. Локомотив 44 18 12 14 59:48 +11 66
8. Кубань (ЛФЛ) 44 15 16 13 50:45 +5 61
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