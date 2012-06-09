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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Боливия - Парагвай
Боливия - Парагвай: обзор матча 09 июня 2012
Боливия
09.06.2012, суббота, 23:59
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 6 тур
3 : 1
Завершен
Парагвай
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Личные встречи
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Статистика матча Боливия - Парагвай
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0
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Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
14.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Информация о матче
Стадион:
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