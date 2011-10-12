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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Боливия - Колумбия
Боливия - Колумбия: обзор матча 12 октября 2011
Боливия
12.10.2011, среда, 01:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 2 тур
1 : 2
Завершен
Колумбия
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Статистика матча Боливия - Колумбия
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Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
- : -
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Информация о матче
Стадион:
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