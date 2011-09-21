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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кардифф - Лестер
Кардифф - Лестер: обзор матча 21 сентября 2011
Кардифф
21.09.2011, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кардифф - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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