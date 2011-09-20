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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сток Сити - Тоттенхэм
Сток Сити - Тоттенхэм: обзор матча 20 сентября 2011
Сток Сити
20.09.2011, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 7 : 6
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сток Сити - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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