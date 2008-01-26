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Судьи
Главный судья:
Алон Йефет (Метанья, Израиль)

Динамо - Црвена Звезда

26.01.2008, Суббота, 21:00 мск Ришон Ле-Цион, стадион Хаберфельд Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 20:55 Кубок Первого Канала, 2 тур Динамо - Црвена Звезда
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 2 1 1 0 4:1 +3 4
2. Спартак М 2 1 0 1 5:5 0 3
3. Црвена Звезда 2 0 1 1 3:6 -3 1
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