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Судьи
Главный судья:
Роберто Роззетти.

Спартак - Динамо

24.01.2008, Четверг, 21:00 мск Тель-Авив, стадион Блумфилд Кубок Первого Канала, 1 тур Спартак - Динамо
Кубок Первого Канала 2007
1 тур
27 января, суббота 21:00 Динамо 2:2 Спартак
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 2 1 1 0 4:1 +3 4
2. Спартак М 2 1 0 1 5:5 0 3
3. Црвена Звезда 2 0 1 1 3:6 -3 1
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