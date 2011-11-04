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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Ренн
Селтик - Ренн: обзор матча 04 ноября 2011
Селтик
04.11.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа I, 4 тур
3 : 1
Завершен
Ренн
30'
Э. Стоукс
43'
Э. Стоукс
82'
Г. Хупер
2'
К. Мангане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Ренн
Желтая карточка
В. Пажо
Вторая желтая
Я. М'Вила
Желтая карточка
Г. Хупер
ГОЛ! 3:1!
Г. Хупер
Пас отдал
Г. Самарас
Замена
Г. Хупер
️️️️
Д. Форрест
Замена
Ю. Хаджи
️️️️
Ж. Фере
Желтая карточка
В. Уго Монтаньо
Замена
К. Коммонс
️️️️
П. МакКурт
Замена
М. Фрэйзер
️️️️
Г. Ловенс
Замена
В. Уго Монтаньо
️️️️
А. Букари
Замена
Т. Думбия
️️️️
А. Теттей
ГОЛ! 2:1!
Э. Стоукс
Пас отдал
Г. Самарас
Желтая карточка
Я. М'Вила
ГОЛ! 1:1!
Э. Стоукс
Пас отдал
Д. Форрест
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Мангане
Пас отдал
Ж. Фере
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Джозеф Челмерс
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
50
Пол Джордж
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
4-3-1-2
17
Форстер
22
Ча Ду Ри
4
Ловенс
45
Майсторович
3
Мэттьюз
2
Ваньяма
7
Каял
15
МакКурт
49
Форрест
30
Самарас
9
Стоукс
3-1-5-1
56
Костиль
12
Мангане
28
Теофил-Катерин
29
Данзе
6
М'Вила
11
Питройпа
40
Манджек
6
Теттей
25
Фере
17
Пажо
12
Букари
4
Ловенс
22
Фрэйзер
22
Фрэйзер
4
Ловенс
15
МакКурт
15
Коммонс
15
Коммонс
15
МакКурт
49
Форрест
88
Хупер
88
Хупер
49
Форрест
6
Теттей
3
Думбия
3
Думбия
6
Теттей
25
Фере
15
Хаджи
15
Хаджи
25
Фере
12
Букари
31
Монтаньо
31
Монтаньо
12
Букари
Остались в запасе
Селтик
Ренн
50
Пол Джордж
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Джозеф Челмерс
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Абдулайе Диалло
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
50
Пол Джордж
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Джозеф Челмерс
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
Остались в запасе
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Абдулайе Диалло
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Селтик - Ренн
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
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