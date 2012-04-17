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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Барнсли
Халл Сити - Барнсли: обзор матча 17 апреля 2012
Халл Сити
17.04.2012, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 44 тур
3 : 1
Завершен
Барнсли
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Статистика матча Халл Сити - Барнсли
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Халл Сити
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