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Расписание матчей
Евро-2024
Польша - Хорватия
Польша - Хорватия: обзор матча 16 июня 2008
Польша
16.06.2008, понедельник, 22:45
Чемпионат Европы, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Хорватия
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Статистика матча Польша - Хорватия
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Матчи команд
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Информация о матче
Главный судья:
Кирос Вассарас
(Тессалоники)
Помощники судьи:
Димитрис Бозацидис
Димитрис Сараидарис (оба - Греция)
Делегат:
Бо Карлссон (Швеция)
Стадион:
Вертерзее
Где смотреть матч:
"Первый" 00:40 (в записи); "НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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