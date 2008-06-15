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Швейцария - Португалия
Швейцария - Португалия: обзор матча 15 июня 2008
Швейцария
15.06.2008, воскресенье, 22:45
Чемпионат Европы, группа A, 3 тур
2 : 0
Завершен
Португалия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Швейцария - Португалия
Красные карточки
0
0
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0
0
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Информация о матче
Главный судья:
Конрад Плауц
(Навис)
Помощники судьи:
Эгон Беройтер
Маркус Майр (оба - Австрия)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
"Первый" 22:30 (прямая) "НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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