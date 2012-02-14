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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Барнсли
Бернли - Барнсли: обзор матча 14 февраля 2012
Бернли
14.02.2012, вторник, 23:45
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 0
Завершен
Барнсли
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Статистика матча Бернли - Барнсли
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