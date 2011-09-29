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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - Андерлехт
Локомотив - Андерлехт: обзор матча 29 сентября 2011
Локомотив
29.09.2011, четверг, 20:00
Лига Европы, группа L, 2 тур
0 : 2
Завершен
Андерлехт
12'
М. Суарес
73'
Д. Мбокани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Андерлехт
+1
Желтая карточка
Кану
Замена
Д. Одои
️️️️
Кану
Желтая карточка
Д. Мбокани
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Р. Янбаев
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Д. Сычев
Замена
Л. Маречек
️️️️
М. Суарес
ГОЛ! 0:2!
Д. Мбокани
Замена
Д. Мбокани
️️️️
Ф. Канесин
Желтая карточка
В. Обинна
Желтая карточка
М. Василевски
Замена
Д. Лоськов
️️️️
М. Оздоев
Травма
М. Оздоев
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
0
Альберто Сапатер
ПП
11
Майкон
ЛФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Виктор Обинна
РФ
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
30
Гийом Жилле
ЛЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ПЗ
55
Фернандо Канесин
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
16
Саша Клестан
ЦП
6
Лукас Билья
ПП
7
Матиас Суарес
ЦФ
10
Кану
ЦФ
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
9
Сенияд Ибричич
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Андерлехт
22
Дави Шоллен
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
9
Рональд Варгас
АП
19
Том де Суттер
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
4-3-3
1
Гилерме
55
Янбаев
3
Да Кошта
90
Бурлак
49
Шишкин
88
Глушаков
21
Оздоев
0
Сапатер
11
Майкон
0
Сычев
11
Обинна
4-1-3-2
1
Прото
4
Сафари
23
Юхас
27
Василевски
30
Жилле
8
Куяте
6
Билья
16
Клестан
55
Канесин
10
Кану
7
Суарес
55
Янбаев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
55
Янбаев
21
Оздоев
10
Лоськов
10
Лоськов
21
Оздоев
0
Сычев
10
Кайседо
10
Кайседо
0
Сычев
7
Суарес
23
Маречек
23
Маречек
7
Суарес
10
Кану
3
Одои
3
Одои
10
Кану
55
Канесин
70
Мбокани
70
Мбокани
55
Канесин
Остались в запасе
Локомотив
Андерлехт
1
Антон Амельченко
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
9
Сенияд Ибричич
ЦП
22
Дави Шоллен
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
9
Рональд Варгас
АП
19
Том де Суттер
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
9
Сенияд Ибричич
ЦП
Остались в запасе
22
Дави Шоллен
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
9
Рональд Варгас
АП
19
Том де Суттер
ЦФ
Статистика матча Локомотив - Андерлехт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 19:45 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 08:20 (пятница, 30 сентября)
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