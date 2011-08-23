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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Нортгемптон Таун - Вулверхэмптон
Нортгемптон Таун - Вулверхэмптон: обзор матча 23 августа 2011
Нортгемптон Таун
23.08.2011, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
0 : 4
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нортгемптон Таун - Вулверхэмптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
- : -
14.11.2026
Нортгемптон Таун
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Нортгемптон Таун
0 : 1
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Англия. Вторая лига, 14 тур
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31.10.2026
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Англия. Вторая лига, 13 тур
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2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 11 тур
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0 : 2
17.10.2026
Нортгемптон Таун
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Сиксфилд Стэдиум
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Нортгемптон Таун
Вулверхэмптон
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