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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эвертон - Шеффилд Юнайтед
Эвертон - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 23 августа 2011
Эвертон
23.08.2011, вторник, 23:00
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
3 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эвертон - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
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06.11.2026
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2 : 0
24.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
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0 : 1
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Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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