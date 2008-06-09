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Расписание матчей
Евро-2024
Нидерланды - Италия
Нидерланды - Италия: обзор матча 09 июня 2008
Нидерланды
09.06.2008, понедельник, 22:45
Чемпионат Европы, группа C, 1 тур
3 : 0
Завершен
Италия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нидерланды - Италия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Главный судья:
Петер Фрейдфельдт
(Эскильстуна)
Помощники судьи:
Штефан Виттбер
Хенрик Андрен (оба - Швеция)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Где смотреть матч:
"Россия" 22:30 (прямая); "НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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