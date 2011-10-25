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Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия Д - Динамо Дрезден
Боруссия Д - Динамо Дрезден: обзор матча 25 октября 2011
Боруссия Д
25.10.2011, вторник, 22:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Динамо Дрезден
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Боруссия Д - Динамо Дрезден
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
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