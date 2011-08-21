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Расписание матчей
Италия. Кубок
Болонья - Падова
Болонья - Падова: обзор матча 21 августа 2011
Болонья
21.08.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Кубок, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Падова
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Болонья - Падова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
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