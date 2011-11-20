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Брюгге - Серкль Брюгге

20.11.2011, Воскресенье, 23:30 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Жюпиле Про-Лига, 14 тур Брюгге - Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
16 тур
21 ноября, воскресенье 22:30 Брюгге 0:1 Серкль Брюгге
3 тур
15 августа, воскресенье 22:30 Серкль Брюгге 3:1 Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
20 тур
26 декабря, суббота 00:00 Брюгге 2:1 Серкль Брюгге
5 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Серкль Брюгге 2:3 Брюгге
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гент 30 17 5 8 63:35 +28 84
2. Стандард 30 14 9 7 43:33 +10 77
3. Кортрейк 30 13 7 10 39:36 +3 69
4. Андерлехт 30 20 7 3 61:26 +35 67
5. Брюгге 30 19 4 7 51:32 +19 61
6. Серкль Брюгге 30 13 7 10 36:37 -1 46
7. Локерен 30 11 11 8 48:40 +8 44
8. Мехелен 30 10 7 13 40:50 -10 37
9. Монс 30 9 9 12 50:55 -5 36
10. 30 9 9 12 45:51 -6 36
11. Льерс 30 6 13 11 24:36 -12 31
12. Зюлте-Варегем 30 6 12 12 32:38 -6 30
13. Оуд-Хеверли 30 7 8 15 38:58 -20 29
14. Генк 30 13 7 10 60:44 +16 23
15. Вестерло 30 5 5 20 29:59 -30 23
16. Сент-Труйден 30 3 10 17 32:61 -29 19
* - Стандард: начислено 26
Генк: снято 23
Генк: начислено 23
Гент: начислено 28
Вестерло: начислено 3
Кортрейк: начислено 23
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