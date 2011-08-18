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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Рома
Слован - Рома: обзор матча 18 августа 2011
Слован
18.08.2011, четверг, 22:45
Лига Европы
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Рома
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Статистика матча Слован - Рома
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Рома
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