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Цюрих - Байер

19.12.2007, Среда, 22:45 мск Кубок УЕФА, 5 тур Цюрих - Байер
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Байер 4 3 0 1 8:2 +6 9
2. Спартак М 4 2 1 1 4:3 +1 7
3. Цюрих 4 2 0 2 4:7 -3 6
4. Спарта 4 1 1 2 4:5 -1 4
5. Тулуза 4 1 0 3 4:7 -3 3
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