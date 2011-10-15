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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Вестерло
Оуд-Хеверли - Вестерло: обзор матча 15 октября 2011
Оуд-Хеверли
15.10.2011, суббота, 22:00
Бельгия. Жюпиле Про-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Вестерло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Оуд-Хеверли - Вестерло
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
19.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
- : -
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 2
20.09.2026
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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Оуд-Хеверли
Вестерло
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